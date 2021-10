L'empresa promotora de la incineradora de Cercs ha presentat una proposta de Pla de Millora Urbana a l'Ajuntament de Cercs per reprendre el projecte, segons ha donat a conèixer la Plataforma Anti-Incineradora (PAIC) i ha confirmat a Regió7 l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer.

S'ha de destacar que la Generalitat va aturar el projecte l'estiu del 2020 perquè els terrenys de l'antiga central no estaven ordenats urbanísticament. Ara, l'empresa manresana EmSpain Waste&Treatment, amb la proposta feta a l'Ajuntament berguedà, busca superar aquest tràmit.

L'Ajuntament de Cercs ja ha començat a tramitar la proposició dels promotors. El batlle assegura que si no ho fem "estaríem prevaricant". Ara bé, per tal que arribi a la Generalitat encara ha de passar el filtre dels informes tècnics del mateix consistori i s'ha d'aprovar en un ple municipal. Si superés aquests tràmits, el penúltim pas abans d'arribar a l'executiu català seria el període que ha d'estar en exposició pública.

La PAIC assegura no dubtar de que el govern de Cercs facilitarà "tant com pugui", la tramitació del pla. "Això suposa que la incineradora torna a estar en marxa", remarca l'entitat, que creu que l'objectiu de l'empresa i l'Ajuntament és que es tramiti el més ràpid possible perquè eviti la moratòria a les incineradores que s'està gestant al Parlament. En aquest sentit, també reclamen al Govern que s'apressi a aprovar la moratòria.