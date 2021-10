La primera tinent d'alcalde de l'Alguer, Giovanna Caria, va demanar aquest divendres a Berga que el conflicte de Catalunya amb Espanya se solucioni a través de la via política i no la judicial. Aquestes declaracions les va fer en el marc del Dia d'Europa que cada any organitza el Casal d'Europa. A més, aquesta era una edició especial ja que es complien 20 anys de la reconstrucció del Pavelló de Suècia i del naixement del casal.

En aquesta ocasió, la jornada estava dedicada a Itàlia i un dels convidats era l'Alguer, on fa unes setmanes va ser detingut l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. L'altre municipi convidat, Bolsena, compta amb la particularitat que és el lloc de naixement -segons diu la tradició- de la festa del Corpus Christi, que dóna lloc a la Patum de Berga.

Jaume Farguell, president del Casal d'Europa, va destacar en l'inici de l'acte els vincles de les dues poblacions amb Berga i Catalunya. Sobre l'Alguer, va assenyalar que "porta dins nostre el sentiment de catalanitat", mentre que en relació al Corpus Christi va afirmar que "no podem deslligar la Patum d'aquest passat religiós".

La representant del consistori alguerès, a part de solidaritzar-se amb l'expresident català, va assegurar sentir una "emoció única" per representar Itàlia en la celebració a Berga del Dia d'Europa, i va apuntar que "per mi Berga és casa com l'Alguer és casa de tots els catalans".

D'altra banda, el segon i tercer tinents d'alcalde de Bolsena, Ricardo Adami i Roberto Basili, van agrair que fóssin convidats a l'acte, i van donar a conèixer el patrimoni i l'entorn del municipi italià, que està situat a la base d'un volcà i compta amb el llac més antic d'Europa.

Mentrestant, l'exconsellera d'Afers Exteriors de la Generalitat, Victòria Alsina, va agrair a l'Alguer la rebuda que va tenir Puigdemont per la seva detenció, i va posar èmfasi en les col·laboracions del govern català amb Itàlia. De fet, va destacar que la comunitat italiana és la segona més nombrosa a Catalunya.