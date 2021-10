El sector del turisme rural del Berguedà ha registrat aquest pont del 12 d'octubre una ocupació del 75%. Aquesta és una xifra similar a la que es registrava per aquestes dates «abans de la pandèmia». Així ho ha constatat Oriol Baños, president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà, que s'ha mostrat content amb les dades. La bona temporada de bolets hi ha ajudat força, ja que, tot i que enguany va començar a mitjans de setembre, que és més tard de l'habitual, «està anant molt bé». «Estem contents perquè la gent té ganes de sortir i està fent bon temps», ha destacat tot afegint que el sector veu amb «optimisme» la temporada de tardor-hivern. De fet, de cara a Tots Sants els establiments tenen ocupades el 70% de les places disponibles.

Baños ha detallat que, tot i que la mitjana d'ocupació a les cases rurals del Berguedà ha estat del 75%, moltes han rondat el 100%. De fet, a parer seu, «hi ha hagut molt bona rebuda» d'aquest model de turisme després de la pandèmia. «Ja a l'estiu la gent fugia de les zones massificades per poder estar més tranquils amb la família, i això ens ha afavorit», ha conclòs. De cara a les pròximes setmanes el sector també és molt optimista, perquè hi ha reserves tant pels caps de setmana com pel pont de Tots Sants, quan esperen arribar al 100% d'ocupació. I és que a hores d'ara ja tenen reservades el 70% de les places disponibles. De fet, fins i tot de cara a Nadal ja hi ha algunes cases amb reserves. El perfil majoritari de clients són famílies de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que hi ha clients d'arreu del territori català. Aquest pont els usuaris han reservat entre quatre i tres nits i els caps de setmana acostumen a quedar-se a les cases rurals dues nits.