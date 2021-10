Batlles de l’alt Berguedà i el president del Consell Comarcal –i també alcalde de Guardiola de Berguedà–, Josep Lara, van reconèixer en una reunió amb el Departament de Salut que durant l’estiu l’atenció sanitària es va garantir al territori.

En declaracions a Regió7, Josep Lara va admetre que «els rumors i malentesos» que inicialment van sortir sobre la retallada de professionals i el tancament d’alguns consultoris finalment no han acabat sent realitat. De fet, diversos alcaldes es van concentrar davant el CAP de Guardiola queixant-se que als consultoris no hi hauria professionals mèdics i que, en tot l’alt Berguedà, només hi hauria 1,5 metges fins al 21 de setembre –centralitzats al CAP de Guardiola.

Però, tal com aquest diari va poder confirmar, la reducció de professionals va ser de 4,5 a 3 i no de 4,5 a 1,5 com argumentaven els batlles. A més, Lara va apuntar que al final hi va haver un metge més, que en un principi s’havia jubilat, i que «la plantilla a l’alt Berguedà ha acabat creixent». L’alcalde de Guardiola i president del Consell també va afegir que, en cas de qualsevol urgència, els metges es desplaçaven per visitar el pacient en el CAP o en la mateixa ambulància del SEM.

La secretària d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, Meritxell Budó, va defensar en la visita i reunió amb els alcaldes de l’alt Berguedà que durant l’estiu s’ha assegurat l’atenció sanitària i va destacar que es van mantenir els consultoris locals oberts per prestar servei amb els professionals necessaris.

També, la delegada de Salut a la RSCC, Imma Cervós, va posar sobre la taula les més de 20.000 visites ateses a l’alt Berguedà entre els mesos de juny i setembre. D’aquestes, el 60% s’han concentrat al CAP Guardiola de Berguedà, i el 40% restant, als consultoris locals. També d’aquestes visites, la majoria van ser presencials, ja fossin primeres visites, visites successives o bé visites domiciliàries.

Per la seva banda, la gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, Anna Forcada, va assenyalar que l’atenció primària està fent moltes altres tasques que no havia fet mai, com PCR, atenció a residències, contactes escolars, que s’han sumat a l’activitat assistencial habitual. «Hem contractat personal de totes les categories professionals i hem passat de 1.600 a 2.100 treballadors. Costa molt trobar metges de família i costa molt que vulguin anar a treballar a l’alt Berguedà», va apuntar Forcada.