El 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat, és festiu arreu del país. La Generalitat no contempla aquest dia com un dels vuit dies festius d’obertura comercial, però els ajuntaments poden substituir fins a dos dels dies marcats per un altre diumenge o dia festiu. A Berga, pràcticament la totalitat del comerç estarà tancat. Sí que obrirà, segons afirma a la seva web, el supermercat Dia, de 09.30 - 14.30 h. No ho faran, en canvi, el Carrefour, el Bon Preu i els establiments de Clarel.

Si coneixes algun establiment que sí que obri aquest 12 d'octubre a Berga, deixa'l a la zona de comentaris.

Igual que a la capital del Berguedà, a Manresa, el Carrefour dels Trullols no obrirà, però sí que ho farà el de Sant Fruitós. La cadena Dia tindrà obert els establiments de la Plaça de la Creu, de la Muralla de Sant Domènec i la carretera del Pont de Vilomara, igual que els de Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Santpedor i Artés.

Per contra, Bon Preu Esclat, Mercadona i Consum no obriran cap dels seus supermercats (tampoc els de Sant Fruitós ni els de Sant Joan). Les cadenes Lidl, Clarel, Aki i Decathlon també celebraran el festiu.