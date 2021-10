L'operació tornada del pont del Pilar produeix aquest diumenge a la tarda fins a 9 quilòmetres de retencions a la C-55, a Castellbell i el Vilar. Segons el servei de Trànsit, la circulació en aquesta via és intensa i lenta entre els quilòmetres 16 i 25, en sentit sud. Aquesta, però no és l'única carretera de la Catalunya Central que presenta congestions destacades. La C-16 ha estat una de les primeres afectades per l'operació tornada, on aquesta tarda s'acumulen 5 quilòmetres de cues a Cercs i 4 quilòmetres de trànsit dens a Berga.

A les 16 hores, també s'ha detectat circulació amb congestió a la C-15 (entre els quilòmetres 37 i 36,5) en ambdós sentits a causa d'un accident. A les 18:40h també s'han registrat retencions a la C-55, a Manresa, a causa de l'avaria d'un vehicle que ha obligat a tallar un carril.

Paral·lelament també es registren retencions a l'N-II i l'AP-7 en l'àmbit metropolità de Barcelona i a la C-17, a Oliana (Alt Urgell).

En conseqüència, els Mossos d'Esquadra han recordat a través d'una piulada a Twitter que els conductors han d'estar atents al volant, sobretot davant d'una retenció. El cos recomana mantenir una distància de seguretat prudent, oblidar el mòbil i posar atenció als vehicles que circulen a davant.

Si et trobes en una retenció, no et distreguis. Mantingues una distància de seguretat prudent, oblida't del mòbil i posa tota l'atenció al vehicle de davant #VolemQueTornis

El 47,25% dels cotxes previstos a l'operació retorn del pont del Pilar ja han tornat a l'àmbit metropolità

El 47,25% dels cotxes previstos a l'operació retorn del pont del Pilar, 129.671, ja han tornat a l'àmbit metropolità de Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). En concret, s'espera que fins a les dotze de la nit tornin 275.000 vehicles. La mateixa font indica que aquesta xifra representa un 13,2% menys respecte del dia equivalent del 2019, quan encara no hi havia l'afectació de la pandèmia de la covid-19. L'AP-7, la C-16 i la C-17 presenten les complicacions principals en una jornada de retorn que està essent força esglaonada, segons Trànsit.