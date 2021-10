El proper any 2022, el preu del rebut domèstic de les deixalles al Berguedà s’apujarà un 4 % d’acord amb l’increment de l’Índex de Preus al Consum (IPC). Això significa que passarà dels 121 euros anuals que costa actualment als 125,84 euros. És una de les modificacions de les ordenances que es va aprovar en el ple extraordinari de l’ens d’aquest dimecres. Prèviament, els canvis ja es van tractar en un Consell d’Alcaldes.

L’aprovació de l’increment de la taxa de gestió de residus va comptar amb el suport de l’equip de govern -Junts i PSC-, però amb el vot en contra dels partits de l’oposició -ERC i CUP. Aquestes últimes dues formacions també es van oposar a apujar de 45 a 47 euros el preu per cada tona que entra a l’abocador comarcal.

A més, aquesta última ordenança va generar queixes per part de Gironella i Puig-reig al Consell d’Alcaldes. Aquestes poblacions hauran de pagar 9 euros més en l’entrada de cada tona a l’abocador perquè no fan la dispensa del servei de recollida al Consell. Segons l’ens, aquest increment ve marcat per l’estudi de costos, però l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, va considerar que era «discriminatori».

També es va adequar l’ordenança de preus públics segons l’estudi de costos: els menjadors i transport escolar, el transport adaptat i la venda de cubells de la recollida porta a porta. A més, s’incrementarà la taxa que regula els preus per a la utilització de les carpes del Consell. El transport i muntatge costarà 968 euros i el manteniment 230.

Per al 2022 queden congelades l’ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents, les taxes pel permís de connexió d’aigües residuals a un sistema de sanejament i abocament mitjançant camió cisterna a una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), la taxa per drets d’examen i participació en proves selectives i la taxa de prestació de teleassistència.