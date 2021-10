L’Ajuntament d’Avià ha posat a la venda un solar edificable de 708 metres, situat a l’avinguda Antoni Gaudí, i en comprarà un altre de «més adequat per construir-hi pisos tutelats», segons assenyala l’alcaldessa Patrocini Canal. El consistori necessitarà un espai que estigui a prop dels serveis bàsics. L’alcaldessa explica que l’Ajuntament «aposta per impulsar aquesta iniciativa per atendre necessitats en l’àrea social».

En el solar que ha posat a la venda l’Ajuntament s’hi poden construir dos habitatges unifamiliars. La valoració d’aquest sòl s’ha fixat en 98.402,90 euros. Les ofertes han de ser a partir d’aquets preu i es poden presentar fins el 20 d’octubre. Les condicions per optar a la compra d’aquest solar es poden consultar a la pàgina del consistori: www.avia.cat.

D’altra banda, Canal apunta que el consistori era propietari del solar perquè el va obtenir per la cessió de terrenys, que és obligatòria quan es fan promocions urbanístiques a través de plans de millora urbanes o plans parcials. Aquests terrenys s’han destinat a finalitats establertes per la Llei d’Urbanisme com habitatges d’ús social. La legislació també preveu que es puguin vendre com farà ara el consistori, sempre que els diners es destinin a projectes públics com els pisos tutelats esmentats.