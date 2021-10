La campanya de la Berga Moda impulsada per Berga Comercial va arrancar aquest divendres amb encara poques vendes i sense aparadors al carrer, tot i que ja ahir al migdia es van esgotar totes les existències de vals. Diversos comerços consultats per aquest diari van afirmar, a més, que esperen una més afluència en la jornada d’avui dissabte, tenint en compte que també hi haurà ambientació musical al carrer a càrrec de l’Escola Municipal de Música de la ciutat.

Un dels aspectes que van destacar els botiguers és que diversos clients van comprar el val amb descompte quan ja eren a la botiga, un cop havien decidit quin gènere comprar. També van posar en relleu que alguns clients van tenir dificultats per adquirir els tiquets per la web de la UBIC.