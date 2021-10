El sector comercial de Berga ha celebrat aquest cap de setmana una primera edició del Berga Moda, que ha aconseguit vendre tots els tiquets de descompte i, segons van considerar ahir alguns dels botiguers, establir les bases d’un nou esdeveniment sectorial a la capital del Berguedà.

Les botigues membres del gremi Berga Comerç van posar al carrer rètols i articles de venda per tal d’atraure l’atenció dels clients. Alhora, el gremi va subvencionar els comerços amb 3.000 euros en vals de descompte que han ajudat a generar un moviment econòmic de 15.000 euros en dos dies, segons els càlculs de Berga Comerç. Entre divendres i ahir dissabte els clients que havien comprat els vals, per 40 i 80 euros amb un regal de vuit i setze euros respectivament, van visitar les botigues per gastar-los.

L’acció, a més, va aportar més ambient comercial al carrer. Meritxell Casaponsa, de la sabateria Les Novetats, explicava ahir que «si podem repetir l’acció dels vals de descompte estarà bé, tot i que no és fàcil perquè la unió de botiguers no té tants diners, potser necessitaríem una empenta de l’Ajuntament... La campanya ha anat bé perquè sempre suposa un incentiu per a la gent que passa pel carrer; tot ajuda». Casaponsa va apuntar que, per a una futura edició, potser es podria fer vals amb altres quantitats per a articles de més valor i, també, analitzar si es pogués implicar la gent més gran. Els vals s’havien de comprar per Internet.