Després que l’edició del 2020 s’hagués d’adaptar a un format virtual, aquest any es podrà tornar a celebrar, de manera presencial, una altra edició del Canicròs Alt Berguedà Cercs seguint totes les mesures sanitàries establertes. Com ja és habitual, els beneficis es donaran a l’entitat Ginkgo, que lluita contra el càncer infantil.

El canicròs es dividirà en dues etapes: la primera serà nocturna i seguirà la ruta del forat dels conills. S’iniciarà dissabte 30 a les 7 de la tarda i tindrà una distància de 4,75 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 190 metres. La segona, diürna, serà el diumenge 31 a partir de les 9.30 h, amb una ruta de 9 km i un desnivell positiu de 320 metres. El mateix diumenge, després de la segona etapa, també es farà el canicròs infantil.

Les inscripcions es poden fer a través del web del canicròs i tenen un cost de 15 euros (una etapa) o 20 (les dues etapes). En finalitzar la cursa, tots els participants seran obsequiats amb una bossa de marxandatge on hi haurà, entre altres coses, un clauer confeccionat per l’associació Ginkgo Apac i una mascareta amb el logotip dels correcamins. També es farà un sorteig d’entrades per al Museu de les Mines de Cercs. El cros és organitzat per l’Ajuntament de Cercs conjuntament amb les associacions esportives Correcamins de Cercs i Cross Cultural Partners Club.