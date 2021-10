Arranca el tram final de les obres que Gironella està portant a terme a l’entrada sud de la població des de la passada primavera. S’espera que estiguin enllestides en els primers mesos del proper any, tal com preveien els terminis inicials, segons ha apuntat a Regió7 l’alcalde de la població, David Font.

De fet, darrerament ja ha finalitzat la primera fase consistent en la col·locació d’un mur cec per a prevenir inundacions entorn als edificis situats la vora del riu Llobregat, i s’ha posat en marxa la segona part que preveu la urbanització de la zona de l’antic escorxador.

En aquest cas, concretament es crearà un parc urbà amb una zona verda i nous aparcaments, així com un mirador del riu Llobregat a sobre del mur. Per acabar de reordenar aquest espai d’entrada al municipi, s’habilitarà una rotonda a la carretera C-1411a.

L’alcalde de Gironella, David Font, ha explicat que les actuacions per fer la rotonda no tindran una afectació important en el trànsit, ja que no es preveu tallar la via en cap moment de les obres ni tampoc serà necessari haver d’alternar el pas dels vehicles dels dos sentits.

Aquest es tracta d’un dels grans projectes que l’actual equip de govern de Junts per Gironella va projectar durant la campanya electoral dels comicis del maig del 2019.

Del total d’1,3 milions d’euros en que està quantificat el projecte, l’Ajuntament només n’ha de sufragar un 7%, al voltant de 100.000 euros., ja que el consistori ha obtingut subvencions de diverses administracions i a través de diferents vies.

Els ajuts provenen de la Diputació de Barcelona, el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), els fons europeus Feder, i de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Aquest últim organisme ja ha subvencionat la construcció del mur cec amb més de 300.000 euros, i per la resta de les obres el PUOSC subvenciona uns 250.000 euros i els Feder més de 380.000.

El projecte també és la inversió més elevada del Consell Comarcal en els pressupostos de 2021. L’ens, però, no ha sufragat aquesta quantitat sinó que només ha sol·licitat la la subvenció dels fons Feder.