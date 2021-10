Els amants dels bolets tenen una cita aquest cap de setmana a Cal Rosal, on se celebra la festa del bolet. Serà un incentiu més per als visitants del mercat, que des de mitjans de setembre compta amb dues parades de bolets i tres més de productes alimentaris (embotits, formatges, mels, pa i coques). Enguany, la bona collita de bolets als boscos berguedans, ha fet lluir les parades de bolets i han estat un esquer per als compradors.

El Mercat del Bolet de Cal Rosal és un punt de parada per a moltes famílies de la Catalunya central i de l’àrea metropolitana de Barcelona. Fins a finals de novembre, obre cada dia i mou molta gent sobretot els caps de setmana. És un mercat de referència i els comerços i restaurants de Cal Rosal se’n beneficien. Per això l’Ajuntament d’Olvan aposta cada any pel Mercat del Bolet i per dinamitzar-lo, tal com explica l’alcalde, Sebastià Prat. Una de les propostes ja consolidades és la festa del bolet, que l’any passat es va haver de suspendre per la covid. Es farà aquest dissabte i diumenge amb una desena de parades, i propostes culturals i lúdiques de contingut boletaire.

Per a dissabte al matí es recupera una sortida guiada al bosc per anar buscar bolets. Paral·lelament, es podrà passejar i comprar a les parades del mercat, on hi haurà bolets de varietats diverses i altres productes alimentaris. A la tarda, es muntaran inflables per als infants i es podrà gaudir d’una exhibició de balls en línia. També s’ha programat una sessió de contes per al públic familiar.

La jornada de diumenge arrencarà amb l’obertura del mercat i una exposició micològica a càrrec de Lluc Escànez, que donarà a conèixer nombrosos bolets comestibles. A mig matí, els nens i nenes podran participar d’un taller infantil de bolets al forn, i de titelles al dit. Al migdia, l’especialista en micologia Lluc Escànez farà una xerrada sobre bolets, i a continuació un concert amb el grups Mel’s tancarà les activitats que s’han programat per al cap de setmana a Cal Rosal.