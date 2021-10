A través de cinc preguntes que formularà el diputat Cristòfol Gimeno, el PSC portarà al Parlament la seva preocupació per les polítiques de Salut que afecten els pobles del Berguedà. Concretament, els socialistes volen saber per municipi, els horaris i professionals que té adjudicats, siguin mèdics, d’infermeria o d’administració i els que té la comarca, en el seu conjunt, així com les línies telefòniques existents i els professionals que les atenen. I també les queixes i denúncies rebudes per manca o deficiències en el servei.

El grup considera que hi ha poca transparència en relació al servei prestat a la comarca des de fa una dècada. «Hi ha uns efectius sempre insuficients, especialment en els darrers anys, fins al punt de voler cobrir amb uns pocs professionals tota la comarca», remarca en un comunicat. En aquest sentit, la formació socialdemòcrata recorda que molts pobles tenen poques hores a la setmana de servei presencial, i que pateixen canvis i interrupcions quan hi ha personal de baixa o de vacances.

El partit afegeix que «les carències de professionals en especialitats com pediatria, ginecologia, psicologia, i altres, és constant» i assegura que en alguns moments hi ha hagut un sol professional per a tota la comarca. Sempre infradotats en personal i material», sosté el PSC.