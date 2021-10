L’Associació Berguedana de Folklore Total ha organitzat una ballada tradicional per aquest dissabte 23 d’octubre al Parc del Lledó en la qual hi participaran tots els grups de ball de la comarca. També es presentaran dos llibres editats durant el darrer any i mig després d’una exhaustiva recerca que ha donat com a resultat la recuperació i l’arranjament de partitures i la descripció de les coreografies de les danses que s’han ballat o es ballen al Berguedà des d’inicis del segle XX.

Hi haurà la presència de l’Esbart Cadí de Bagà, l’Esbart Queralt de Berga, l’Esbart Sant Jordi de Gironella, els balladors de cascavells de l’Ametlla de Merola, de Viver i Serrateix, de la Torreta de Montmajor, els balladors de les Cósses de Gósol, el grup de ball de la Dansa de Falgars i del ball de Moliner de la Pobla de Lillet i els balladors del Ballet de Déu de Berga.