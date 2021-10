Malestar entre el veïnat de la Serra de Noet de Berga perquè el Consell Comarcal encara no ha posat càmeres de vigilància en les àrees de deixalles d’emergència, tal com va poder confirmar aquest diari.

Als veïns d’aquest barri els afecta especialment la situació de l’àrea d’emergència prop del supermercat Lidl, ja que és on els pertoca dipositar les deixalles tenint en compte que el porta a porta no arriba als seus domicilis disseminats del nucli urbà.

En els exteriors del punt esmentat s’acumula una gran quantitat de residus de tot tipus -sobretot els caps de setmana i fins dilluns al matí- que afavoreix, fins i tot, la presència d’insectes. «Estem així d’ençà que es va instal·lar el porta a porta», ressalten des de l’Associació de Veïns de la Serra de Noet.

Segons han explicat fonts veïnals a Regió7, en una reunió entre les dues parts celebrada fa uns quatre mesos l’ens es va comprometre a instal·lar les càmeres el mes d’agost. Això significa, per tant, que la promesa del Consell ja va amb uns dos mesos de retard. Des de l’ens eviten concretar quan col·locaran els aparells, però asseguren que a finals de la pròxima setmana hi haurà novetats sobre la qüestió.

A part de la illeta d’emergència dels voltants del Lidl, el Consell també preveu instal·lar-ne una en una altra àrea de la ciutat amb importants abandonaments, concretament a la Plaça Gernika -on hi ha l’Institut Guillem de Berguedà- tal com va explicar recentment el conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares.

Per tal de captar els responsables dels abocaments, l’ens es coordinaria amb l’Ajuntament de Berga de manera que seria la Policia Local de la capital berguedana qui faria ús de les imatges gravades. Segons estableix l’ordenança general de la gestió de residus del Berguedà, l’abandonament es pot sancionar amb multes que van dels 120 euros a 1.200.000.

Altres punts on l’ens vol posar càmeres és a Cal Rosal i a la illeta de Barbats -entre Gironella i Casserres però del terme d’aquest últim municipi-. En aquests casos, però, encara s’hauria de definir qui utilitzaria les imatges ja que Olvan i Casserres no disposen de Policia Local.