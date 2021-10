La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Puig-reig el projecte de desplaçament del pas de vianants situat al PK 60,200 de la C-1411z, a la travessera urbana de Puig-reig. Actualment, el pas de vianants que hi ha per creuar la carretera és situat a uns 30 metres de la rotonda, força allunyada de l’itinerari natural, fet que motiva els usuaris a fer drecera en línia recta, just a l’entroncament de la rotonda, amb el risc d’atropellament que això comporta.

El projecte preveu desplaçar el pas de vianants i aproximar-lo el màxim possible a la rotonda, construir un refugi al nou pas de vianants per permetre el creuament en dues fases i també ampliar lleugerament la vorera del marge dret, des del pas de vianants fins al carrer de l’Estació, per fer-la més ampla.