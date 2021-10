Berga celebrarà la segona edició de la Fira del Llibre Antic i de Col·lecció. Es tracta d’una mostra que va néixer l’any 2019 en el marc del projecte ‘Àgora cultural Berga’ per donar a conèixer una activitat poc coneguda com la compra i venda d’obres literàries descatalogades de diverses temàtiques vinculades a la ciutat i la comarca. La pandèmia de la Covid-19 va impedir que la fira se celebrés l’any passat i enguany, l’Ajuntament de Berga i el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya reprenen l’organització d’aquesta mostra literària que es portarà a terme el dissabte, 6 de novembre, a la plaça de Sant Pere. La novetat principal d’aquest any serà la presentació d’un llibre molt antic sobre el monestir de Santa Maria de Valldaura que ha estat guardat amb recel durant segles i del qual se’n coneixen pocs detalls.

La regidora de Cultura, Roser Valverde, ha destacat “la importància d’anar recuperant les activitats que es van deixar de fer per la pandèmia i la voluntat de seguir programant propostes de caràcter cultural com aquesta fira dedicada al llibre antic i de col·lecció”. En aquest sentit, l’alcalde i regidor de Patrimoni Cultural i Museus, Ivan Sànchez, s’ha mostrat satisfet pel fet que el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya hagi volgut “establir arrels a Berga i treballarem perquè el 2022 es torni a fer aquesta fira i pugui ampliar-se”. Sànchez també ha manifestat que la celebració de la fira i la presentació del llibre sobre el monestir “vol ser més que la represa del posicionament i l’aposta que va fer aquest ajuntament per la cultura, els museus i el patrimoni a través d’Àgora Cultural. El projecte torna a la vida després de l’aturada per la Covid-19 i a partir de gener ho farà amb més força i amb novetats”.

Obres literàries descatalogades

La Fira del Llibre Antic i de Col·lecció de Berga comptarà amb una dotzena de parades de llibreteres i llibreters especialitzats en obres antigues i de col·lecció. Persones aficionades a la lectura o el col·leccionisme i el públic en general tindran l’oportunitat de descobrir autèntiques peces històriques de la literatura com per exemple llibres antics, llibres rars, papers, postals, etc. La plaça de Sant Pere serà l’emplaçament que acollirà els diferents estands, de les 10 a les 20 h. Ramon Miquel Safont, impulsor de la mostra, ha explicat que la idea és “consolidar i posicionar la fira al Berguedà i les comarques veïnes del Solsonès, la Cerdanya i el Bages i oferir la possibilitat de firar-se amb llibres d’antic i col·leccionisme, tenint en compte que gairebé no hi ha llibreries d’aquest tipus a la zona”. Safont també ha destacat la voluntat que sigui una fira d’alta qualitat i ha agraït la col·laboració del ninotaire berguedà Jaume Capdevila, KAP, que ha dissenyat el cartell de la mostra on apareix el gegant vell de La Patum de Berga immers en la lectura d’un llibre antic.

La vida al monestir de Valldaura

En el marc de la fira s’ha programat la presentació d’un llibre inèdit sobre el monestir de Santa Maria de Valldaura, el qual, va acollir una comunitat femenina cistercenca establerta en aquest indret l’any 1006. La regidora de Cultura, Roser Valverde, ha dit que es tracta d’un llibre que “calculem que és de finals de l’edat mitjana o principis de l’edat moderna i que ens permetrà saber els detalls sobre la vida quotidiana al monestir i la vida a l’època”. Ramon Miquel Safont també ha destacat la importància del llibre assegurant que “ha estat guardat gelosament durant molt temps i ni tan sols la comunitat d’historiadors i bibliògrafs ha tingut l'ocasió de poder estudiar-lo”. Safont ha comentat que “no sabem quines sorpreses amaga el llibre, però hem pogut saber que l’obra també conté dibuixos, gravats i miniatures”.

La presentació del llibre es farà el dissabte, 6 de novembre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga, a les 18:30 h. L’acte comptarà amb la participació de la historiadora berguedana, Dolors Santandreu, i el bibliògraf i expert en llibre antic, Pelegrí Haro.