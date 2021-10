El periodista berguedà Manel Alías torna a Catalunya set anys després del viatge que va emprendre a Rússia per fer-hi de corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou. Des del mes de novembre del 2014 el reporter ha estat l'encarregat de la nova delegació que la CCMA va obrir aquell mateix any a la capital russa, juntament amb la de Berlín i Buenos Aires. "Aquesta és la meva última setmana Rússia" ha començat dient el periodista en una publicació penjada aquest dilluns al seu perfil de Twitter on ha catalogat "d'increïbles" els set anys que ha passat al país europeu com a corresponsal.

Alías ha recopilat en un vídeo de poc més d'un minut les històries que més l'han fascinat al llarg d'aquesta etapa. Ara en comença una nova, la de publicar un llibre. "Rússia, l'escenari més gran del món" és el títol que porta el recull de paraules i testimonis de la història, literatura, política i tradició del poble rus. Aquesta és la matèria prima sobre la qual Manel Alías construeix "el relat polièdric d’un territori i una gent fascinants".

Qui és Manel Alías?

Nascut el 1977 a Berga, Manel Alías va entrar a formar part de l´equip de professionals de TV3 el 2001 on ha estat, entre altres coses, editor, redactor i presentador de l´informatiu "Info K", redactor i ENG dels Serveis Informatius de TV3, cap d´edició de "La nit al dia" i autor dels reportatges de "30 minuts", "Notes d´Educació" i "Començar de nou" (finalista al JapanPrize 2005).