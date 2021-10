Cal Rosal s’ha convertit en l’únic punt de venda de bolets fix al Berguedà durant la tardor. Els altres que hi havia a l’alt Berguedà s’han convertit en festes anuals d’un cap de setmana i, per tant, l’antiga colònia és l’únic lloc de tota la comarca amb parades al carrer on els qui en volen comprar, al marge de botigues de comestibles, en poden trobar. Des de fa uns quants anys només hi ha dues parades de bolets, però, tot i així, aquest cap de setmana Cal Rosal ha celebrat, amb afluència de visitants, la Festa del Bolet, i s’ha reivindicat com l’únic mercat berguedà.

Els visitants, de la mateixa comarca i d’altres punts de Catalunya que es van aturar a Cal Rosal, van poder comprar bolets en les dues parades i també embotits, formatges, mel, pa i coques i, fins i tot, roba en les 13 restants que hi havia aquest cap de setmana. Les famílies amb nens que ahir al migdia s’hi van apropar van participar en tallers i els qui tenien curiositat pels bolets van escoltar la xerrada del micòleg Lluc Escànez i en van veure una exposició.

«Es confirma que Cal Rosal és un punt de referència i és un lloc de pas per a la gent. Ha estat un èxit de públic i, per tant, n’estem satisfets», explicava a aquest diari l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat. «Hi ha dues parades habitualment a Cal Rosal, i pel volum de demanda que hi ha al llarg dels mesos, ja hi ha un equilibri que va bé per a tothom», afegia.

La temporada afronta la recta final, però a Cal Rosal encara es poden comprar els tipus de bolets que es poden trobar als boscos en aquests moments. «No només ve gent de Barcelona, sinó també gent de França fins aquí», explicava Carla Martínez, de la parada Bolets Francisca. Ahir el quilo de rovelló petit estava a 24 euros, tot i que el preu fluctua. En general, els paradistes estaven satisfets.