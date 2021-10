Gironella tindrà dos pisos de lloguer per a joves. L’Ajuntament ha aprovat les bases del procés d’adjudicació d’un habitatge ubicat al Nucli Històric, al carrer Pont Vell, i un segon al nucli comercial, a l’avinguda Catalunya.

La convocatòria és oberta a persones joves, d’entre 21 i 35 anys, que compleixin aquesta condició el 31 de desembre del 2020, i que han d’acreditar estar empadronades a la vila amb un mínim de 3 anys d’antiguitat continuada, o de manera discontínua en els darrers 10 anys, entre altres requisits. L’import mensual de l’arrendament serà de 305,55 euros al mes per a l’habitatge del Nucli Històric, i de 288,10 euros per al de l’avinguda Catalunya. Ambdós pisos estan llestos per entrar-hi a viure, amb mobiliari i electrodomèstics. Tenen una superfície aproximada de 60m2 i disposen de 2 habitacions i 3 habitacions, respectivament. Les sol·licituds es poden presentar a partir d’avui a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Gironella o a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.