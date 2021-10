L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, acompanyat de la regidora de Cultura i Patum, Roser Valverde, han dut a terme avui la primera de tres reunions que han de ser claus per al finançament de la festa de la Patum. Avui s'han reunit amb els responsables de Cultura de l'Ajuntament de València per posar en comú les necessitats de festes com les Falles i la Patum, i demà, dimecres, visita els representants del Misteri d'Elx. Entremig, Sànchez parla amb els responsables del ministeri de Cultura de l'Estat espanyol, per abordar el tema de la participació que pot tenir el govern central en la festa berguedana. El tema de la manca de suport d'altres administracions és un problema compartit amb València i Elx, segons ha explicat a Regió7 l'alcalde berguedà. Amb València, amb qui ja han mantingut el contacte, la delegació berguedana no només ha parlar de finançament, sinó també han compartit altres problemàtiques com ara saber com han de ser les seves celebracions festives en l'edició de 2022. Sánchez treballa amb la idea, en aquest moment, de tenir una festa pràcticament normalitzada i té la data del 16 de juny, dijous de Corpus, encerclada en el seu calendari.

El motiu del viatge de l'alcalde, la regidora i la tècnica de Cultura era participar en unes jornades sobre Patrimoni de la Humanitat que se celebren a Elx, on aquest dimecres, l'alcalde de Berga farà una ponència sobre la Patum de Berga. Però Ivan Sànchez volia obrir contactes amb els representants de València i Elx per "mirar de coordinar sinèrgies". Buscar aquells elements que poden aprofitar els uns dels altres en unes festes que, segons el mateix alcalde, "són diferents entre elles, però tenen en comú que la participació de la gent és un dels elements que les fan Patrimoni e la Humanitat. Sànchez, que avui ha sortit satisfet de la primera trobada amb els representants valencians, creu que es pot crear una comissió d'aquests festes. Ell també es partidari d'incloure-hi les festes de l'Algemesí, on es conserva la muixeranga.

L'alcalde de Berga ha quedat sorprès que festes com les Falles no tinguin un suport de l'Estat i que la gran part del pressupost de l'organització recaigui en l'Ajuntament de València. Considera que l'Estat ha de tenir en compte aquestes festes i els ha de donar suport. De fet, fa unes setmanes, Berga ja va fer una primera aproximació amb les institucions de l'estat en una reunió a la delegació del Govern a Catalunya. En els propers dies, Sànchez també té programat reunir-se a la conselleria de Cultura de la Generalitat, on espera que es concretin propostes d'ajut en el finançament d'una festa que en la darrera edició que es va celebrar (el 2019) havia tingut un pressupost de 330.000 euros a càrrec de l'Ajuntament. "No m'imagino una Patum del 2022 sense un bon finançament de la Generalitat", ha assegurat. L'alcalde considera que la Patum també hauria de tenir ingressos per esponsarització (l'últim any que en va tenir va ser el 2014) i es compromet a treballar per aconseguir que per aquesta via també arribin diner a la ciutat.

Admet Sànchez que a València, on governa un partit proper a la CUP, Compromís, hi ha trobat complicitats, però també assegura que "en el tema de la cultura popular" hi ha d'haver col·laboració per sobre dels colors polítics que governin en cada moment a les ciutats. L'alcalde de Berga, que ha informat del viatge i les trobades als grups de l'Ajuntament i al Patronat de la Patum on hi ha representants de les colles, informarà de les reunions quan hagi completat la visita.