Les Festes del Foc dels Solsticis, les falles, els Haros i els Brandons es posen a debat del 27 al 29 d’octubre, amb la celebració del Simposi Internacional de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus a Bagà, i Sant Julià de Cerdanyola, totes les dues poblacions fallaires del Berguedà. És una trobada internacional impulsada pel departament de Cultura, destinada a posar en valor la investigació, la divulgació i la transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial d’aquestes celebracions més enllà de les seves fronteres territorials, segons han exposat fonts del mateix departament. La iniciativa també compta amb la col·laboració de la Universitat de Lleida com a líder del projecte Prometheus, a través de la Càtedra d’Educació i Patrimoni Immaterial del Pirineu, i de socis dels tres estats i els consistoris amfitrions de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. Aquestes festes van ser declarades Patrimoni Immaterial per la Unesco el 2015.

La trobada d’experts del món fallaire de Catalunya, Andorra, França i Aragó se celebrarà a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola amb l’objectiu principal de fer aflorar el coneixement local i internacional mitjançant la recerca i els estudis que giren a l’entorn de les festes del foc dels solsticis als Pirineus. L’elecció d’aquestes dues localitzacions també permet ressaltar dues especificitats de les falles d'aquesta zona: tot i que les falles es relacionen amb el solstici i l'inici de l'estiu, a Bagà i a Sant Julià de Cerdanyola tenen lloc el 24 de desembre.

El simposi ha creat un Comitè científic territorialment representatiu, paritari i que sigui reflex de la diversitat cultural i social del món fallaire. Aquest comitè ha estat format per representants institucionals i experts de França, Andorra, Aragó i Catalunya, que han estat els encarregats de desenvolupar el contingut d’aquest simposi.

El programa del simposi estarà dividit en quatre àmbits diferenciats: un primer, sobre la història l’actualitat de la festa; un segon, sobre l’organització i la gestió de les festes de foc; el tercer bloc servirà per parlar de l’educació, la transmissió i la divulgació en la salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial; i un darrer, per tractar com ha afectat la pandèmia en la sostenibilitat i futur de la festa.

Durant els tres dies, mitjançant ponències, comunicacions i taules rodones, es podran exposar temes diversos com per exemple els nous actors, protocols, models i recursos organitzatius, així com noves eines per fer front a problemàtiques vinculades a la Covid-19, la repercussió als mitjans de comunicació, la sostenibilitat i futur de les festes, entre d’altres. Tot plegat, s‘articularà a partir de mirades transversals, amb experiències d’altres sectors i àmbits culturals i territoris d’arreu del món. El Simposi serà presencial però també es transmetrà en directe amb traducció simultània al canal de Youtube del Departament de Cultura .

El simposi acollirà activitats complementàries com ara exposicions itinerants, merchandising relacionat amb les festes del foc dels solsticis als pirineus o vídeos inèdits, a projecció d’entrevistes a fallaires organitzadors de les festes dels dos municipis, entre d'altres.

Un primer acte cultural de caire popular anirà a càrrec de l’actuació de l’Esbart Cadí de Bagà que oferirà una ballada popular a la plaça Porxada, dijous 28 a 2/4 de 8 del vespre.

El Ballet Contemporani de Catalunya actuarà a Bagà, divendres 29 d’octubre

Divendres 29 d’octubre a les 10 de la nit hi haurà la cloenda al pavelló de Bagà, oberta i gratuïta com la resta del Simposi, amb un espectacle final renombrat per l’ocasió, “Els focs dels Solsticis als Pirineus” a càrrec del Ballet Contemporani de Catalunya. Aquest acte també es retransmetrà en directe al canal de Youtube del Departament de Cultura.

Entre els actes previstos, la companyia de dansa catalana interpretarà una recuperació patrimonial del ballet inèdit “Els focs de Sant Joan”, del compositor Robert Gerhard, i anomenat especialment per a la celebració del Simposi amb el títol “Els focs dels solsticis als Pirineus”. Robert Gerhard i Oenwaelder moria el 5 de gener de 1970 a l’exili de Cambridge, i el Govern de la Generalitat de Catalunya commemora l’Any Gerhard, des de l’any 2020 el cinquantenari del seu traspàs i el 2021 el 125è aniversari del naixement.

El projecte Prometheus està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres per mitjà d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.