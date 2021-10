Els ciutadans de Berga estan pagant una taxa menor de residus a l’establerta pel Consell Comarcal per aquest any 2021 i, per tant, sufraguen una quantitat menor que la resta de berguedans. L’Ajuntament de Berga va aprovar massa tard -en el ple del passat mes de març- la derogació de l’ordenança del 2020, i l’Oficina de Gestió Tributària de Berga ja havia començat a tramitar el cobrament de la taxa de 2020, que és recaptada pel Consell Comarcal.

Concretament, els veïns de la capital paguen 113,9 euros anuals en comptes del 121 que contemplava l’increment. Això suposa, a més, que el Consell deixi de recaptar -com a mínim en aquest moment-, els 90.000 euros de diferència entre la taxa del 2020 i el 2021.

Tot i que és el consistori berguedà qui havia d’aprovar abans la derogació, el regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Eloi Escútia, defensa que la mesura es va aprovar en aquell moment perquè és quan el Consell va advertir-ho a l’Ajuntament. A més, Escútia apunta que qui ha de vetllar pel cobrament de la taxa és qui «obtindrà els diners», en al·lusió a l’ens comarcal.

Per la seva banda, el conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, evita rebatre la posició de l’Ajuntament de Berga i es limita a apuntar que els serveis jurídics i d’intervenció del Consell són els que hauran de determinar com es recuperen els 90.000 euros deixats de percebre.

L’Ajuntament de Berga ha de passar per ple les modificacions en les ordenances de residus, ja que no té aprovada la dispensa al Consell. En canvi, d’altres municipis que sí que la tenen aprovada s’estalvien aquest tràmit, i quan l’ens comarcal dicta la mesura ja s’aplica automàticament als ciutadans.

Acostar posicions

El conseller Vicenç Linares assegura que les dues administracions estan negociant perquè l’Ajuntament accedeixi a aprovar la dispensa. De fet, Linares admet que hi ha hagut alguns incompliments -que Berga ha reclamat repetidament els últims mesos- i que s’està treballant per resoldre’ls.

Mentrestant, el regidor Eloi Escútia creu que «s’ha avançat, però no el suficient» en la millora de serveis com la recollida de voluminosos, la deixalleria mòbil o en un augment del nombre d’informadors. Precisament, el passat mes d’agost, Berga va estrenar la deixalleria mòbil. A més, l’edil diu que «no hi ha previsió d’avançar» en el pagament per generació. Aquest concepte, però, sí que el va posar sobre la taula el conseller de Medi Ambient en l’anunci de l’ajut de la Diputació al porta a porta. Linares va apuntar que és un mecanisme que s’ha d’implantar en paral·lel a altres mesures com l’adopció del sistema de contenidors intel·ligents en els municipis sense porta a porta.