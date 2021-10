El Consell Comarcal del Berguedà demanarà la supressió del peatge de l’autopista Terrassa-Manresa per als residents al Berguedà, segons ha aprovat per unanimitat el seu ple aquest dimecres. La petició també es voldria fer extensible a conductors d'altres comarques que hagin de passar per la C-16 mentre l'única alternativa possible sigui una C-55 sense desdoblament.

La d'aquest dimecres ha estat la primera sessió plenària presencial des de la pandèmia de la covid i s’ha fet a la sala de plens de l’ens comarcal.

La petició del Consell es farà arribar al departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat. L'objectiu és millorar la mobilitat de les persones residents a la comarca del Berguedà, “davant el greuge que pateix la comarca en relació al dèficit d’infraestructures de transport lliures de peatge i la manca de transport ferroviari”, tal i com ha recordat Abel Garcia, conseller de Transport i Mobilitat.

Els recents alliberaments de peatges, gairebé generalitzats, a Catalunya, han evidenciat que el Berguedà, “queda una vegada més en una situació de greuge competitiu respecte a d’altres territoris”. Garcia ha exposat que es manté el peatge del Túnel del Cadí que té “una mitjana de pagament per quilòmetre de les més elevades d’Europa (0,40 euros per quilòmetre) si no es tenen en compte les bonificacions, que si bé poden beneficiar els ciutadans de la comarca, no són universals i per tant una part significativa de la població berguedana no en pot gaudir”.

“La situació no millora en sentit sud ja que es manté el peatge de la carretera C-16 en direcció a l’àrea metropolitana de Barcelona, des de Manresa fins a Terrassa i seguidament els túnels de Vallvidrera. Es tracta d’una de les vies més castigades amb una mitjana de peatge per quilòmetre (0,30 euros per quilòmetre) que pràcticament triplica la mitjana de l’estat espanyol que és de 0,11 euros per quilòmetre”, ha exposat Garcia en el ple.

L’alternativa per accedir a l’àrea metropolitana Barcelona sense peatge, és la carretera C-55, “una via saturada de trànsit amb una Intensitat Mitjana Diària (IMD) d’entre 30.000-35.000 vehicles diaris segons el tram”. A més pateix un elevat percentatge de vehicles pesants, d’entre el 7-8%. El conseller berguedà ha exposat que es tracta “d’una via de doble sentit i sense barreres físiques de separació de carrils en molts trams” circumstància que la converteix “en una via d’elevada perillositat, essent una de les 3 carreteres amb més sinistralitat de l’Estat”.

Allargar la via del tren fins a Sallent

La moció també preveu demanar que “s’habiliti la infraestructura ferroviària de mercaderies existent a les instal·lacions de la planta d’extracció minera de Sallent (Bages), actualment en desús, com a via de transport ferroviari de passatgers”. L’objectiu és “acostar al màxim el transport ferroviari a la comarca del Berguedà, amb el mínim cost possible i com a forma de promoure el transport públic i la sostenibilitat a l’hora d’accedir a l’àrea metropolitana”.

Finalment l’ens comarcal del Berguedà farà extensiu aquests acords als Consells Comarcals del Bages, Cerdanya i Solsonès i al departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.

Suport als ajuntaments d’Avià i Casserres

D’altra banda, el ple del Consell també ha acordat per unanimitat donar suport als Ajuntaments d’Avià i de Casserres en la seva petició perquè ambdós municipis s’incloguin dins de les zones amb limitacions naturals del Programa de Desenvolupament Rural (PDR). Amb la nova delimitació d’aquestes zones, aquests dos municipis han quedat exclosos dels programes i també de línies d’ajut del Programa de Desenvolupament Rural.

Patrocini Canal, alcaldessa d’Avià, ha explicat que els dos pobles estan treballant per demostrar tècnicament que compleixen els requisits i ha exposat que “demanaria el recolzament del Consell Comarcal del Berguedà per demostrar que Avià i Casserres som pobles de muntanya, ja que estem en una comarca de muntanya com és el Berguedà”.