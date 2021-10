L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, acompanyat de la regidora de Cultura i Patum, Roser Valverde, va dur a a terme ahir la primera de tres reunions que han de ser clau per al finançament de la festa de la Patum. Ahir es va reunir amb els responsables de Cultura de l’Ajuntament de València per posar en comú les necessitats de festes com les Falles i la Patum, i avui visita els representants del Misteri d’Elx. Entremig, Sànchez parlarà amb els responsables del ministeri de Cultura de l’Estat espanyol, per abordar el tema del finançament. La manca de suport d’altres administracions és un problema compartit amb València i Elx, segons ha explicat a Regió7 l’alcalde berguedà.

Amb València, la delegació berguedana no només ha parlat de finançament, sinó també han compartit altres problemàtiques com ara saber com han de ser les seves celebracions festives en l’edició del 2022. Sánchez treballa amb la idea, en aquest moment, de tenir una festa pràcticament normalitzada i té la data del 16 de juny, dijous de Corpus, encerclada al seu calendari.

El motiu del viatge de l’alcalde, la regidora i la tècnica de Cultura era participar en unes jornades sobre Patrimoni de la Humanitat que se celebren a Elx, avui. Però Ivan Sànchez volia obrir contactes amb els representants de València i Elx per «mirar de coordinar sinergies». L’alcalde creu que es pot crear una comissió d’aquests municipis. Ell també es partidari d’incloure-hi les festes de l’Algemesí, on es conserva la muixeranga.

L’alcalde de Berga ha quedat sorprès que festes com les Falles no tinguin un suport de l’Estat. Considera que el Govern central ha de tenir en compte aquestes festes. De fet, fa unes setmanes, Berga ja va fer una primera aproximació amb les institucions de l’Estat en una reunió a la delegació del Govern a Catalunya. També compta que la Generalitat es comprometi per al 2022.