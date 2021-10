Puig-reig recupera les jornades de comunicació Fòrum 10 després de no poder celebrar l'edició del 2020 per la pandèmia. L'esdeveniment torna amb una doble celebració: el 30è aniversari del cicle de comunicació i el tret de sortida dels 40 anys de Ràdio Puig-reig.

EL municipi berguedà acollirà tres sessions que tindran lloc el divendres 5 de novembre (20 hores), el divendres 12 (20 hores), i el dissabte 20 de novembre (19 hores) a l’espai La Sala de Puig-reig. Els actes estan impulsats per l’entitat Fòrum 10, Ràdio Puig-reig, les regidories de Cultura i Comunicació de l’Ajuntament de Puig-reig i amb el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, Regió7, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Consell Audiovisual de Catalunya, Cedinsa, la Universitat Pompeu Fabra, entre altres.

El programa

Obriran les jornades, el divendres 5 de novembre a les 8 del vespre, Espartac Peran i Xavier Coral, que parlaran de les seves vivències amb un toc de bon humor. El divendres 12, a la mateixa hora, es parlarà de les cobertures informatives del confinament i d’altres temes d’actualitat amb en Quico Sallés, periodista d’ElMon.cat i del FAQS de TV3 i autor del llibre «Catalunya Zona Zero»; i amb Núria Bacardit, periodista de TV3, actualment corresponsal de la Catalunya Central. Es parlarà de la pandèmia i de diferents experiències de la seva trajectòria com a professional.

El darrer dia, que serà el dissabte 20 a les 7 de la tarda, es posarà a debat del futur de la ràdio a Catalunya. Els convidats seran el Secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya, Oriol Duran; el periodista de Ràdio 4 i professor de comunicació de la UAB, Cinto Niqui; la periodista i Cap d’informatius de Rac1 i degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros.

El coordinador de Fòrum 10 i director de Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, recorda que les jornades van néixer com un espai de debat el 1991 i d’això ja en fa 30 anys. “En aquell moment parlàvem del futur de la ràdio a Catalunya i aquest any volem tornar a posar al damunt de la taula aquest debat, amb tota l’evolució que ha patit el mitjà en aquestes tres dècades”, ha explicat.

Genescà ha avançat que les jornades mantenen la seva essència amb l'objectiu «d'acostar temes del món de la comunicació al públic general» i, a la vegada, «relacionant professionals del sector entre ells». El cicle va néixer per celebrar el desè aniversari de l'emissora local i al llarg de tres dècades ha servit per portar al Berguedà personalitats de la primera línia del panorama de la comunicació.

Una llarga llista de noms al programa de mà acompanya un any més els convidats de l'edició d'aquest 2021. «Cada any ho dic, però el secret de tot plegat és que els mateixos professionals han tingut ganes de compartir la seva feina amb el públic, i el fet que des del principi hi hagués referents del món de la comunicació i el boca-orella ha fet que els periodistes i personalitats del món de la comunicació hagin volgut participar en les jornades», assegura Genescà. A més a més, ha recordat que «a les xerrades hi assisteixen veïns de Puig-reig i del Berguedà, però també persones de comarques veïnes i d'arreu del territori, perquè són sessions de qualitat».

40 anys de Ràdio Puig-reig

El Fòrum 10 serveix també per donar el tret de sortida als actes del 40è aniversari de Ràdio Puig-reig. La primera activitat, coincidint amb la Fira de Sant Martí, serà l’exposició a l’aparador de l’antiga rellotgeria Circuns, al carrer Llobregat 1, amb fotografies, materials i elements de la història de Ràdio Puig-reig d’aquestes quatre dècades. Pròximament es donaran a conèixer d’altres propostes que serviran per commemorar aquestes quatre dècades de l’emissora de ràdio municipal puig-regenca.