Els nens i nenes ingressats a l'hospital de Berga poden accedir de forma gratuïta a un ampli catàleg audiovisual, amb pel·lícules i curtmetratges adaptats a la seva edat. Això és possible gràcies al projecte internacional Film in Hospital, nascut fa tres anys, amb la voluntat de distreure els infants ingressats en centres sanitaris o que estan fent recuperació a casa. L'Hospital de Berga és un dels 11 centres catalans que s'han adherit a aquest projecte que ja està funcionant a Bèlgica, Suècia i Croàcia, i al qual s'han afegit també Catalunya, Eslovènia i Itàlia.

A l'Hospital de Berga, els infants que ingressen reben un codi personal amb el qual poden accedir a l'oferta de Film in Hospital des del seu propi dispositiu mòbil. A més, aquest codi continua vigent durant uns mesos quan l'infant ja pot tornar a casa.

El programa és per a infants d'entre 3 i 16 anys i hi ha films recomanats per a cada grup d'edat.

En total, més d'un centenar d'hospitals d'aquests països ofereixen un catàleg gratuït amb unes 80 pel·lícules disponibles.