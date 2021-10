Experts i estudiosos fallaires proposen la creació d’una coordinadora catalana de les festes del foc dels solsticis dels Pirineus amb l’objectiu de poder impulsar, posteriorment, una comunitat pirinenca transfronterera que aglutini representants de totes les regions, algunes de les quals ja disposen d’una coordinadora de la festa patrimonial, com és el cas d’Andorra o França. En aquest sentit, els experts han posat al damunt de la taula que les festes del foc tenen representació a tres estats amb administracions diferents i artificials que no són naturals, i que el segell comú i d’identitat és que són falles dels Pirineus. Aquesta és una de les principals conclusions preses al llarg dels tres dies del Simposi de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus que ha tingut lloc a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola.

Durant el certamen, que s’ha celebrat de manera presencial i s’ha pogut seguir en streaming per Internet, s’han tractat temes diversos a l’entorn de les festes del foc dels solsticis als Pirineus amb l’objectiu de posar en valor la investigació, la divulgació i la transmissió del Patrimoni Cultural Immaterial de les Falles, Haros, Halhes i Brandons més enllà de les fronteres territorials. Han participat al simposi experts del món fallaire de Catalunya, Andorra, França i Aragó.

Mitjançant ponències, comunicacions i taules rodones s’han exposat temes diversos com per exemple els nous actors, protocols, models i recursos organitzatius de celebracions ancestrals, així com noves eines per fer front a problemàtiques vinculades a la Covid-19, la repercussió als mitjans de comunicació, la massificació, sostenibilitat i futur de les festes, entre d’altres. Tot plegat, s’ha articulat a partir de mirades transversals, amb experiències d’altres sectors i àmbits culturals i territoris d’arreu del món.

Els responsables del simposi han valorat molt positivament el desenvolupament del certamen, que ha servit, entre d’altres, per posar en contacte als pobles fallaires, i han destacat que la proclamació de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco va ser el punt de partida per poder fer créixer les relacions entre tots els agents que formen part d’aquest col·lectiu, en molts casos, inexistents.

La trobada també ha posat de manifest la necessitat d’elaborar algun tipus de regulació que permeti evitar que la massificació que pateixen les festes del foc acabi amb l’essència d’aquestes, tot i que en el mateix debat, també s’han parlat de propostes que han servit per fer evolucionar les festes per evitar-ne la decadència i possible desaparició, com és el cas de la Fia-faia de Bagà.

La vessant més acadèmica i d’estudiosos de la festa s’ha combinat durant aquests tres dies amb les vivències i experiències de les persones que viuen la festa i l’han conservat fins al dia d’avui, un fet que ha aportat més riquesa a un certamen que ha tingut com a ponents convidats representants de tots els territoris fallaires.

Aquest dissabte 30 d’octubre se celebrarà a St. Julià de Cerdanyola i Bagà la XI Trobada Internacional de Fallaires. Al llarg del matí a St. Julià de Cerdanyola hi haurà activitats com la presentació del projecte “Apadrina Patrimoni”, construcció de faies o una ballada de gegants amb la Berguedana de Folklore Total. A la tarda, a Bagà, hi haurà una exposició de la Fia-faia i una demostració de construcció de falles dels diferents pobles.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, és soci del projecte Prometheus i impulsor d’aquest Simposi conjuntament amb el cap de fila del projecte, la Universitat de Lleida (a través de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus), la resta de socis dels tres estats i els consistoris amfitrions de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola, dues poblacions fallaires.

El projecte Prometheus està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu del POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres per mitjà d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.