Berga Comercial ha elaborat la campanya Mengem-nos Berga per fomentar el consum als bars i restaurants de la ciutat entre setmana, és a dir de dilluns a dijous tot el dia i divendres fins al migdia. Els comerciants asseguren que «és interessant fomentar el consum en aquests dies i franges horàries, focalitzant-lo en els dies feiners perquè són els més fluixos».

Els clients podran comprar vals, per valor de 10 o 30 euros i se’ls hi regalarà el 50% de l’import. Així, per exemple, amb la compra de 10 euros el client rebrà un val de 15 i pel de 30, un val de 45 euros. «És un reclam potent de cara al consumidor», recalca la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga (UBIC).

Els vals es poden adquirir al web bergacomercial.cat des d’ahir dijous i fins al proper 12 de desembre, ambdues dates incloses, o fins a exhaurir existències. Es podran bescanviar també als locals de restauració que s’hi hagin adherit, en aquestes mateixes dates. Els establiments participants es podran consultar al web de la UBIC.

La campanya és finançada amb 5.000 €, dels quals 4.000 van destinats directament als vals i 1.000 € a despeses pròpies de la campanya: publicitat, cartelleria, etc. Això, significa, per tant, que l’establiment no té cap despesa a l’hora de participar en la campanya, ja que el 50% del val el posa l’organització.

Aquesta campanya s’emmarca dins el conveni de col·laboració de la UBIC amb l’Ajuntament de Berga, i també compta amb el suport de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà així com de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.