Cal Rosal impulsa el primer mercat dedicat exclusivament als productors alimentaris del Berguedà. Es farà demà, diumenge, amb la participació de tretze productors.

L’objectiu de la mostra és que sigui un punt de trobada per establir sinergies i col·laboracions, a més d’aprofitar l’emplaçament de Cal Rosal per donar-se a conèixer i vendre els seus productes. «Els productors quedaven diluïts en altres fires de tot el Berguedà i d’aquesta manera s’aglutinen», assenyala Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. En aquest sentit, la productora i una de les impulsores de la mostra, Maria Costa, de L’Escairador, remarca: «La gent ha de percebre el Berguedà com un territori de productors». I l’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, hi afegeix que el naixement del Mercat de Productors «suposa la visualització d’un sector que s’ha de fer present en el territori i ens ha de donar identitat com a comarca i com a municipi».

El Mercat de Productors de Cal Rosal és una realitat gràcies a l’esforç i mesos de feina de l’Associació de Comerciants, Botiguers i Productors de Cal Rosal i Olvan, de l’Ajuntament d’Olvan i de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. Es tracta d’una iniciativa que ha arribat per quedar-se, segons comenta Maria Costa: «El volem fer quatre cops l’any, un a cada estació, per poder atraure un ampli ventall de productors en funció de l’època en què tinguin més gènere».

La primera edició es farà demà, des de 2/4 de 10 del matí fins a les 2 del migdia a la Porta del Comerç de Cal Rosal. Durant tot el matí també hi haurà activitats paral·leles com ara un vermut musical a càrrec del grup berguedà Trinxats. I, com cada cap de setmana, tant les botigues com els restaurants de Cal Rosal estaran oberts per complementar l’activitat de la mostra de productors, que compartirà espai amb les parades habituals del mercat del bolet.