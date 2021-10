Experts i estudiosos fallaires han proposat en el primer Simposi Internacional que va concloure ahir a Bagà i Sant Julià de Cerdanyola la creació d’una coordinadora catalana de les festes del foc dels solsticis dels Pirineus amb l’objectiu de poder impulsar, posteriorment, una comunitat pirinenca transfronterera que aglutini representants de totes les regions, algunes de les quals ja tenen una coordinadora de la festa, com és el cas d’Andorra o França.

En aquest sentit, els experts han posat al damunt de la taula que les festes del foc tenen representació a tres estats amb administracions diferents i artificials que no són naturals, i que el segell comú i d’identitat és que són falles dels Pirineus.

Els responsables del simposi han valorat molt positivament el seu desenvolupament, que ha servit, entre d’altres, per posar en contacte els pobles fallaires. Els ponents han destacat que la proclamació de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la Unesco va ser el punt de partida per poder fer créixer les relacions entre tots els agents que formen part d’aquest col·lectiu, en molts casos, inexistents.

La trobada també ha posat de manifest la necessitat d’elaborar algun tipus de regulació que permeti evitar que la massificació que pateixen les festes del foc acabi amb l’essència d’aquestes. En el mateix debat, però, també s’ha parlat de propostes que han servit per fer evolucionar les festes per evitar-ne la decadència i possible desaparició, com és el cas de la Fia-faia de Bagà.

D’altra banda, aquest dissabte 30 d’octubre se celebra a les mateixes poblacions la XI Trobada Internacional de Fallaires, amb una demostració de construcció de falles dels diferents pobles, entre d’altres activitats.