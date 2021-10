La plaça de la Porxada de Bagà es va convertir ahir a la tarda en una mena de taller transfronterer de construcció de falles. Fallaires de Bagà, la Pobla de Segur, Isil i Andorra es van reunir per demostrar als curiosos com es construeixen les característiques falles de cada indret.

I és que Bagà, juntament amb Sant Julià de Cerdanyola, va acollir ahir, per primer cop, la Trobada Internacional de Fallaires, que arribava a la seva onzena edició. A Sant Julià es van presentar les conclusions del Simposi Internacional de les Festes del Foc dels Solsticis als Pirineus que s’ha dut a terme als dos municipis berguedans durant aquesta setmana.

«Estem molt contents de com ha anat el simposi. És el primer cop que es fa a la província de Barcelona i portar-ho aquí, que tenim dues falles reconegudes per la Unesco, la de Sant Julià i la de Bagà, era una fita que la teníem al cap i que enguany ha pogut ser possible», va dir a Regió7 l’alcalde de Bagà, Joan Oña. Tot i això, va lamentar que, pel que fa a la trobada de fallaires, no hi hagués tanta representació com en edicions anteriors ja que «quedem lluny de l’epicentre de les tradicions fallaires».