La Baells serà l’escenari d’una regata de batels organitzada per la Federació Catalana de Rem aquest dissabte i diumenge 6 i 7 de novembre. Després de vàries visites a l’entorn de l’embassament, la Federació l’ha escollit com la seu on practicar-hi aquesta disciplina nàutica.

La regata en modalitat batel és una embarcació de rems composta per quatre remers i un timoner. Es disputaran les categories aleví, infantil, cadet i juvenil, amb les distàncies corresponents. La distància serà de 1.000 metres en alevins i de 2.000 i 3.000 metres en cadets i juvenils, respectivament. L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, valora positivament que la Baells aculli aquesta prova, i diu que l’objectiu és que sigui un punt estable d’entrenaments o competicions.