La jornada de Tots Sants s'ha desenvolupat aquest dilluns amb menys afluència de persones de l’habitual al cementiri de Berga, sobretot en comparació amb un any d’abans de la pandèmia. Hi ha ajudat, especialment, que no se celebrés la tradicional missa que aplegava centenars de persones, i que no només omplia l’espai en la més de mitja hora estricte de l’ofici, sinó també minuts abans i després. Un altre factor a tenir en compte és que el cel ha romangut amenaçador durant gairebé tot el matí i migdia.

A causa d’aquesta circumstàncies, doncs, els berguedans inclús han pogut gaudir de moments d’intimitat mentre netejaven i adornaven amb flors els nínxols dels seus difunts estimats. De fet, no ha resultat difícil aguaitar passadissos del cementiri pràcticament buits. Això sí, de forma ocasional també s'han deixat veure nuclis familiars o petites reunions de persones que trencaven -juntament amb el constant trànsit de la C-16- els instants de silenci i assossec.

Espai de dol perinatal a Puig-reig

D'altra banda, Puig-reig ha inaugurat de manera oficial un espai al cementiri dedicat a les famílies que han perdut una criatura abans del part o pocs dies després de néixer. La iniciativa ha estat impulsada per l’Associació Sense Por. Anna Valcells, membre de l’entitat, explica que les famílies podran personalitzar un arbre dels records amb casetes de fusta per a ocells, on «hi podran dipositar escrits, records o allò que vulguin en representació als seus infants».