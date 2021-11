L’Ajuntament de Cercs rebutjarà el Pla de Millora Urbana en els terrenys de l’antiga central proposat per l’empresa promotora de la incineradora, segons ha avançat l’Aquí Berguedà i ha pogut confirmar aquest diari.

El consistori tenia fins a finals d’aquest mes de novembre per prendre una decisió al respecte, però finalment s’ha avançat als terminis i la propera setmana -concretament dimarts- es preveu que es convoqui un ple on es rebutgi la proposta amb el consens de tots els grups, ja que ERC ha reivindicat en diverses ocasions la seva oposició al projecte.

L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha explicat que són diversos els elements plantejats per l’empresa que no han tingut el vistiplau tant de l’arquitecte del Consell -que representava a l’Ajuntament. Tot i que encara falta l’informe de secretaria, Calderer ha confirmat que la decisió és ferma i que no hi ha marxa enrere.

El Pla de Millora Urbana de l’empresa Em Spain Waste and Treatment preveïa edificar en un espai més gran del què permet el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), així com unes zones verdes en punts amb molta pendent. “No és el lloc indicat on haurien de ser”, apunta Calderer. També s’ha rebutjat la implantació d’uns vials d’accés a la C-16.