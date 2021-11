Les obres de rehabilitació i condicionament de l’edifici del batan i les cardes de la colònia Pons de Puig-reig ja han finalitzat. L’obra ha anat a càrrec de l’empresa Construcciones Somic per un import de 213.280,76 euros que s’han finançat amb fons FEDER, fons de l’Ajuntament de Puig-reig i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Osic) del Departament de Cultura de la Generalitat. Les obres s’han licitat a través del Consell Comarcal del Berguedà.

Els treballs han consistit en assegurar l’estabilitat de les cobertes de l’edifici i el seu mínim manteniment per poder-lo posar en ús amb condicions de seguretat estructural com a centre i magatzem d’entitats culturals del municipi. Es tracta d’un edifici significatiu pel seu interès patrimonial.

Les naus on s’ha actuat estaven en mal esta. És per això que s’hi han realitzat diverses obres com la substitució parcial de cobertes, desguassos i baixants per garantir l’estabilitat i la seva impermeabilitat i evitar el deteriorament dels elements de tancament. La rehabilitació i condicionament de l’edifici del batan i les cardes com a Centre d’Entitats forma part del conjunt d’actuacions de rehabilitació, manteniment i conservació que es fan cal Pons. El conjunt arquitectònic d’aquest nucli de població de Puig-reig és protegit com a bé cultural d’interès nacional.