El vicesecretari general de Prospectiva i Agenda Rural d’ERC i exconseller de la Generalitat, Raül Romeva, va assenyalar ahir en una visita a una explotació de l’Espunyola que en els propers anys serà molt important avançar en sobirania alimentària per tenir una menor despesa pel que fa a les importacions.

Romeva va conèixer de ben a prop l’explotació ramadera del Salt del Colom -que al mateix temps també disposa de dues cases de turisme rural i elabora productes amb xocolata artesana. Es tracta d’una granja que, com va destacar Romeva, cultiva la terra, alimenta els seus propis ramats i distribueix els aliments.

«És un exemple de bona pràctica i que marca la línia que s’ha de seguir», va posar en valor el republicà en relació a l’economia circular. En aquest sentit, Romeva va fer una crida a «recuperar la sobirania en totes les parts del cicle productiu», recordant que la producció ramadera té uns costos derivats com ara l’electricitat o el pinso.

D’altra banda, l’exconseller va remarcar l’evolució que ha fet la comarca del Berguedà, de ser una comarca industrial a «entendre que hi ha d’altres potencialitats com el sector primari». També va demanar col·laboració entre la inversió pública i privada per tirar endavant iniciatives en l’àmbit de la transició ecològica.

Llibre presentat a Puig-reig

En la seva visita a la comarca, Raül Romeva també va presentar a Puig-reig el llibre Ubuntu: la República del bé comú. Aquesta publicació recull reflexions que Romeva va fer quan era a la presó entorn de com s’ha de gestionar el bé comú i els serveis públics en el context de la crisi sanitària de la covid-19.

L’acte va tenir la presència de l’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i de la diputada al Parlament Alba Camps.