Andreu Ros, regidor de Junts per Vilada i integrant de l’equip de govern amb ERC, va presentar la renúncia al càrrec per motius personals i de salut en un ple extraordinari celebrat la setmana passada. A la mateixa sessió també es va aprovar la liquidació del pressupost del consistori de l’exercici de 2020.

En el proper ple ordinari que tindrà lloc aquest divendres, es preveu que es faci efectiva la renúncia de l’edil sortint així com també la presa de possessió de la persona que el rellevarà. Serà Xavier Altadill, el número 2 de la llista de la candidatura dels postconvergents. Aquest moviment, tal com ha pogut confirmar Regió7, no portarà canvis en el pacte de govern entre ERC i Junts.

Andreu Ros va apuntar en l’últim ple que els problemes de salut «m’impedeixen exercir el càrrec amb la implicació deguda». L’alcalde, Quim Espelt, li va agrair l’esforç dels últims dos anys i mig, i va assegurar que, tot i algunes discrepàncies, «ha estat fàcil treballar amb tu».