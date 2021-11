Un coworking públic que aglutini professionals del sector de la comunicació perquè es generin sinèrgies entre ells i, al mateix temps, que permeti reimpulsar Ràdio Berga. Aquesta és la iniciativa de l'Ajuntament de Berga i l'Agència de Desenvolupament el Berguedà per dinamitzar l'espai on l'emissora va fer els seus últims passos abans de deixar les emissions en directe. "Vem creure que s'obria una oportunitat per combinar els dos elements", ha apuntat en roda de premsa l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez.

L'espai tindrà dues sales equipades d'estudi i per fer ràdio orientades a un ampli ventall de professionals del món de la comunicació: periodisme, marquèting, publicitat, disseny gràfic, etc. Es preveu que hi puguin treballar fins a 12 persones. "Havíem detectat la necessitat de que hi haguéssin aquests espais públics", ha assenyalat el president de l'Agència, Lluís Vall.

L'Ajuntament berguedà continuarà pagant el lloguer del local, mentre que l'Agència hi posarà tots els seus mitjans tècnics a l'abast, com un servei d'emprenedoria, i un altre d'assessorament i mentoratge -que es desplaçaran a l'espai-. L'objectiu de les dues parts és que a principis de l'any 2022 el coworking ja pugui ser una realitat. De fet, els treballs d'acondicionament no s'allargaran molt perquè l'estat del local i del mobiliari ja és bo.

Prudència amb Ràdio Berga

El batlle de Berga, Ivan Sànchez, s'ha mostrat optimista però al mateix temps "prudent" respecte a tornar poar en marxa Ràdio Berga. En aquest sentit, ha recordat que l'emissora requereix d'un personal municipal que el consistori no disposa, tot i que ha avançat que hi podria haver un perfil que compleixi amb el què es vol per la direcció de la ràdio. "L'arrancarem, però quan tinguem una garantia clara de com ha de ser", ha explicat Sànchez, que ha admès que no serà una ràdio "tan gran" com la d'abans.