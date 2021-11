El Consell Comarcal del Berguedà impulsarà la redacció del Pla de Reactivació Econòmica de la comarca. Aquesta feina és imprescindible per definir les línies estratègiques de la dinamització econòmica de la comarca i també buscar el finançament necessari per materialitzar-les. Així ho ha explicat Josep Lara, el president comarcal a la sala de l’Ateneu d’Avià, que aquest dijous ha acollit una reunió del consell d’alcaldes berguedans.

Josep Lara ha explicat als alcaldes que el Consell Comarcal del Berguedà contractarà un tècnic “per dedicar-se exclusivament a fer la feina de posar sobre el paper com s’han de dur a terme les accions del pla”. El Consell Comarcal del Berguedà destinarà 100.000 euros del seu pressupost a fer aquesta tasca. Per dotar aquests diners es farà una modificació del pressupost comarcal. Aquest canvi es debatrà en un ple extraordinari que s’ha convocat pel dia 10 de novembre.

El Pla de Reactivació Econòmica servirà per donar resposta al compromís assolit amb el teixit empresarial berguedà amb qui l’ens comarcal i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà han treballat conjuntament. Fruit d’aquest treball és la fusió del document de l’Estratègia Berguedana redactat pel Consell i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà amb les propostes llançades per la patronal berguedana anomenada Visió Aceb. Aquesta fusió es coneix com a pacte de l’Estany Clar. Aquestes propostes d’actuacions s’han refós en un document dividit en sis eixos.

El president comarcal ha exposat que a la comarca “turísticament s’ha fet bona feina, però hi ha coses que van coixes” i que es poden millorar. D’aquí la necessitat de disposar d’un nou pla estratègic comarcal consensuat amb el sector empresarial. Lara ha dit que aquest pla s’ha de materialitzar fent pinya i seguint l’exemple d’altres accions d’interès comarcal que s’han tirat endavant gràcies al consens polític. En aquest sentit, ha esmentat la implantació del nou model de la recollida del Porta a Porta o les ajudes a l’Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. “Hem de fer un front comú”, ha animat el president Josep Lara. “Hem d’acabar de madurar-ho”, ha reblat.

Per la seva banda, Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha anunciat que pròximament se celebrarà una reunió amb els representants de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (Aceb) per acabar de definir les accions que es prioritzen. Vall ha indicat que les propostes del Pla de Reactivació Econòmica es faran arribar als ajuntaments per tal que els representants del món local berguedà “hi facin les seves aportacions”.

Sol·licitud de subvenció de residus

A la reunió del consell d’alcaldes un consultor mediambiental ha explicat les ajudes que es poden demanar a l’Agència de Residus de Catalunya per la recollida selectiva de bioresidus (fracció orgànica i fracció vegetal), projectes d’autocompostatge, recollida selectiva de residus tèxtils o la recollida selectiva d’olis vegetals usats.

Suport al govern digital

El Consell Comarcal coordina el projecte de la Xarxa de suport al govern digital a la comarca del Berguedà, un suport tècnic als ajuntaments per fomentar el compliment de la llei de transparència i la implantació de l’administració electrònica i atenció a la ciutadania a la comarca. Així ho ha exposat Ariadna Herrada, consellera de Polítiques Digitals del Berguedà. Ha explicat que “actualment la comarca està en un 57% d’índex de maduresa digital”.

Un barem que es defineix en funció del compliment de diferents requisits. Aquest projecte s’iniciarà aquest novembre. Hi treballaran dos tècnics a jornada completa. El Consell Comarcal impulsa i coordina el projecte del qual la Diputació de Barcelona n’assumeix el 80% del cost mentre que el 20% restant el costejaran els ajuntaments en funció del seu nombre d’habitants.