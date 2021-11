El ple de Berga va aprovar ahir congelar totes les ordenances fiscals de cara a l’any 2022, després de l’important increment de l’Impost de Béns Immobles de l’any passat. El govern de la CUP i ERC va justificar aquesta mesura per compensar la modificació anterior esmentada, però els grups de l’oposició -Junts i PSC- recriminar al govern que no se’ls hagi tingut en compte per negociar-les i s’hi van oposar en bloc.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Berga, Maria Miró, va recordar que en les ordenances del 2021 hi va haver «una actualització important», i va apuntar que no és el moment d’un nou augment. A més, va afegir que si la pujada de l’any passat hagués estat més tímida, enguany segurament s’haurien tornat a actualitzar a l’alça.

El portaveu de Junts i cap de l’oposició, Ferran Aymerich, va criticar que «en una de les decisions més importants ens trobem amb zero marge de maniobra i negociació. Estem d’acord que no és un bon moment per pujar impostos, però també tenim clar que cal emprendre un seguit d’accions, i les ordenances són un instrument».

En aquest sentit, algunes de les propostes de Junts per Berga eren establir bonificacions pels propietaris d’habitatges que posessin els seus immobles al mercat de lloguer, bonificar les empreses que creïn llocs de treball de qualitat pel que fa a l’impost d’activitats econòmiques, així com bonificar els vehicles de tracció mecànica que siguin menys contaminants.

Per la seva banda, el regidor del PSC, Abel García, va assegurar tenir una proposta perquè cada família pagui en funció del seu nivell d’ingressos, i va retreure no disposar d’una «informació veraç i acurada» per valorar la congelació de taxes. Hi ha molts clarobscurs en la política econòmica d’aquest Ajuntament. No sabem els llindars econòmics en què ens movem», va defensar García, que com en passats plens va reiterar que «s’ha vulnerat el nostre dret a la informació.

Moció del dol perinatal

Un dels pocs moments de consens en el ple de l’Ajuntament de Berga va ser l’aprovació per unanimitat d’una moció de Junts per Berga que reclamava el reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal, així com a crear un espai de suport per les persones que pateixen aquest tràngol al cementiri o al lloc que el govern cregui oportú.