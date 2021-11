A partir del pròxim dilluns, 8 de novembre, es duran a terme les obres d’arranjament del paviment deteriorat de la plaça de Sant Pere, des de l’inici de la barana fins a l’entrada del carrer Buxadé. L’actuació implicarà la retirada del paviment de pedra actual, molt malmesa, i la col·locació d’un nou paviment de pedra granítica com el de la resta de la plaça. Els treballs, reclmats llargament repetidament pels veïns del barri vell, tindran una durada de 15 dies.

Les actuacions de millora comportaran afectacions en la circulació de la zona. Obligaran a tallar l’accés dels vehicles al carrer Buxadé des de la plaça de Sant Pere, de manera que els cotxes que arribin a la plaça hauran de sortir-ne a través del carrer Balmes, que serà de doble sentit mentre duri l’actuació.

Actuacions d’embelliment de la plaça

Després que l’any 2020 s’eliminés la zona d’aparcament de zona blava a la plaça de Sant Pere amb l’objectiu de reduir el trànsit i guanyar espai per als vianants, al llarg d’aquest any s’hi han fet diverses actuacions d’embelliment de l’espai. La més destacada va ser la pintada d’unes siluetes patumaires als murs de la plaça, especialment al llarg de la barana, el passat mes de juny. També es va repintar el fanal i alguns elements de la façana de la casa consistorial com l’escut de la ciutat i també es van reparar les escales d’accés a l’església de Santa Eulàlia.