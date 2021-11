Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha finalitzat les obres del nou aparcament i del nou accés a l’estació de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment, amb capacitat per a 75 vehicles i 2 places d’autobús. La zona d’estacionament s’ha ubicat a la mateixa banda on es troba l’estació, per evitar així que les persones usuàries hagin de creuar la carretera. També s’ha construït un itinerari adaptat i un nou accés que permet l’entrada i sortida en ambdós sentits.

Fins ara, l’aparcament de l’estació de La Pobla de Lillet tenia una capacitat per a 63 vehicles i estava ubicat just davant de l’estació, a l’altra banda de la carretera B-402. Per anar de l’aparcament a l’estació hi havia un itinerari de vianants senyalitzat que permetia creuar la carretera.

El nou aparcament, que ha suposat una inversió de 284.764,85 euros, s’ha construït en un terreny cedit per l’Ajuntament de la Pobla de Lillet a la plana de la Sínia d’en Mateuet, amb una superfície de 3.600 m2. Té capacitat per a 75 cotxes i 2 autobusos i facilita el trànsit de persones, que ja no hauran de creuar la carretera per accedir a l’estació. El terreny té una diferència de cota de 2 metres respecte a l’estació, que s’ha aprofitat per habilitar la rampa per a persones amb mobilitat reduïda.

També s’ha habilitat un nou carril de gir per als moviments des de l’aparcament en sentit La Pobla de Lillet, recollint d’aquesta manera una petició de l’Ajuntament. La solució adoptada és un nou vial perimetral en doble sentit amb un enllaç a la B-402 en forma de T que permet l’accés i la sortida en ambdós sentits.

Pel que fa a l’espai de l’anterior aparcament, que ara ha quedat alliberat, es revegetarà per tal que quedi totalment integrat en l’entorn.