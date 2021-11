El Consell Comarcal treballa amb la idea de crear un centre de formació ambiental a la comarca, de caire divulgatiu i obert al conjunt de la població, i que sigui pioner a Catalunya pel que fa a englobar tots els aspectes relacionats amb el medi ambient. Així ho ha assegurat a Regió7 el conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas.

El conseller explica que la iniciativa ha sorgit arran de visitar el Centre Nacional d’Educació Ambiental de Valsaín (CENEAM), situat a la serra de Guadarrama, a la frontera entre Castella i Lleó i la Comunitat de Madrid. Es tracta d’un centre d’abast nacional que depèn del Ministeri de Transició Ecològica.

En aquest sentit, Llamas puntualitza que el futur centre berguedà estaria obert a tothom però que seria d’abast més local –ja que el gestionaria el mateix Consell Comarcal. Del CENEAM, Llamas diu que és especialment interessant –i que es vol exportar a la comarca– l’oferta de cursos i seminaris que imparteix. De fet, assegura que el mateix centre s’ha ofert per desplaçar-se a la comarca i mostrar els serveis que ofereix.

L’objectiu és que inclogués cursos divulgatius sobre les matèries de conservació forestal, protecció de flora i fauna, energies renovables, gestió de residus, etc. Això sí, el conseller matisa que encara es tracta d’una iniciativa embrionària que tot just s’està desenvolupant. «Encara estem captant idees del CENEAM, però creiem que hi cap i hem de buscar-hi l’encaix», sosté Pep Llamas.