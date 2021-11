L’Ajuntament de Gironella inicia una campanya de sensibilització i transparència sobre el sistema porta a porta amb reunions veïnals i la distribució de fullets informatius sobre l’ús i el cost del servei.

El tret de sortida serà aquest dijous, 11 de novembre, al Local del Blat, amb una reunió oberta a tota la ciutadania del municipi, en la qual s’analitzarà i es presentaran les dades del servei del porta a porta, implantat ja fa 3 anys, i es desglossarà el cost del servei perquè els gironellencs i gironellenques se sensibilitzin sobre la importància de treballar plegats i millorar les dades del reciclatge. En paral·lel, també es faran reunions pels diferents barris.

«Després de 3 anys amb el sistema de recollida porta a porta creiem que és important trobar-nos amb els veïns, ser transparents amb els costos del sistema, explicar per què el cost del rebut augmenta de mica en mica i què podem fer per evitar-ho», explica David Font, alcalde del municipi. La decisió es pren després d’incrementar el 2% el rebut dels residus per al 2022. «Si som capaços d’enviar menys residus a l’abocador, podrem compensar millor els costos», ha volgut manifestar el batlle.

El consistori considera que hi ha marge de millora en el percentatge de recollida selectiva, situat al 80% a dia d’avui, i per això vol compartir amb els veïns com es pot aconseguir.