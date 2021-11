El ple de l’Ajuntament de Vilada celebrat aquest divendres va aprovar la renúncia del regidor de Vilada per la República (Junts) Andreu Ros, que era primer tinent d’alcalde en el govern amb ERC. El substituirà el número 2 de la llista de la candidatura, Xavier Altadill, sense que suposi cap canvi en l’aliança amb els republicans.

Altadill és llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra i actualment desenvolupa la seva activitat professional com a assessor de la Mesa del Parlament de Catalunya.

D’altra banda, el grup de Vilada per la República recorda que, tot i que proposava un govern municipal de concentració amb representació de tots els partits després de les eleccions del 2019, «l’obsessió del PSC per mantenir l’alcaldia ha fet que optéssim per un acord amb ERC».