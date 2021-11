La Unió Catalana d'Hospitals (UCH) organitza a Barcelona, des d'avui i fins dijous, el 44è Congrés Mundial de l'Hospital de la Federació Internacional d'Hospitals (IHF) amb la participació de centres sanitaris d'arreu del món, entre els quals l'Hospital de Berga. La gerent del centre, Anna Forcada, presentarà en l'apartat del congrés destinat a compartir experiències de transformacions digitals en format pòster el projecte de telemedicina sincrònica en atenció pediàtrica urgent entre un hospital rural i un altre de tercer nivell altament especialitzat.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i Salut Catalunya Central - Hospital de Berga van posar en marxa fa uns mesos un sistema de consulta mèdica a distància pioner a Espanya que, amb l'ajuda d'un robot, permet als pediatres de l'hospital barceloní visitar els nens que són atesos d'urgència o que neixen a l'Hospital de Berga com si fossin a la mateixa consulta. Els professionals de l'Hospital de Berga compten amb l'assessorament d'un especialista en els àmbits de pediatria, cirurgia pediàtrica, traumatologia pediàtrica, cures intensives, nounats i salut mental les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. La iniciativa té com a objectiu poder compartir decisions clíniques tant de l'àmbit diagnòstic com terapèutic, i reduir el nombre de nens que han de ser derivats a altres centres de fora de la comarca.

El dispositiu que fa possible aquestes visites a distància és un robot pioner a Espanya, desenvolupat per Teladoc Health, que compta amb una pantalla en la seva part superior per tal que, quan el metge es connecti mitjançant videoconferència des de Barcelona, tingui la mateixa perspectiva que si entrés presencialment a la consulta on és el pacient.

Aquest projecte pioner serà presentat al World Hospital Congress, un fòrum global únic que reuneix líders d'organitzacions sanitàries de tot el món i que facilita l'intercanvi de coneixements i experiències sobre les millors pràctiques en lideratge, gestió i prestació de serveis.

Per altra banda, la doctora Antònia Baraldés, directora assistencial de l'Hospital de Berga, hi participarà dijous amb la xerrada "Redisseny de la Unitat d'Hospitalització a domicili cap a un model d'assistència integral", basat en la reconversió de part de l'activitat d'hospitalització de domicili convencional (pacients amb necessitat de tractament agut) a hospitalització a domicili integral (pacients amb necessitat de tractament rehabilitador i de convalescència). És un projecte que Baraldés va liderar en la seva etapa a la Fundació Althaia i que es preveu que es pugui implementar en el futur també a l'hospital de Berga. Així mateix també participa com a coautora d'un pòster sobre el desenvolupament i implementació d'una eina electrònica per registrar l'adequació dels tractaments de suport vital en pacients hospitalitzats.