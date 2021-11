Puig-reig ja ho té tot a punt per tornar a celebrar aquest cap de setmana vinent (13 i 14 de novembre) la Fira de Sant Martí després d'un any de parada obligada per la pandèmia. El certamen comercial de referència d'aquest municipi l'organitzen conjuntament l’Ajuntament i la Unió de Botiguers i Comerciants del poble, els quals prometen que l'edició d'enguany serà més dinàmica i amb més activitat per demostrar que la fira "continua ben viva".

Una setantena d’expositors, de Puig-reig mateix, però també d'altres municipi del Berguedà i de comarques veïnes, ja han confirmat la seva presència a la fira. Oferiran una combinació d’artesania, alimentació, empreses industrials, comerç i automoció, amanides amb les parades de les entitats locals.

La Fira de Sant Martí tindrà lloc als carrers Major i Llobregat. Es tallarà el trànsit de la carretera i es crearà un espai firal on més enllà de les parades de comerços i entitats hi haurà diversos actes i espectacles per fer-la més atractiva a tots els públics i motivar la participació dels visitants: sardanes, desfilada de comerços, espectacles infantils, concerts, esmorzar, trobada de gegants i vermut musical.

"Hi haurà més animació i més activitats en el mateix espai firal"

La regidora de Comerç, Rosa Garcia, s’ha mostrat satisfeta de poder celebrar, després d’un any de pausa, aquesta mostra comercial a Puig-reig. “Hem treballat amb l’objectiu de presentar una fira que mantingui l’essència però mínimament renovada i més atractiva amb alguns canvis en els espais i introduint elements decoratius, més animació i més activitats en el mateix espai firal”, ha explicat.

Tot i que des de les 9 del matí ja hi haurà activitats, el tret de sortida oficial de la fira serà dissabte a les 12 del migdia, amb la inauguració a càrrec de Joan Altimiras, del negoci familiar i amb una llarga trajectòria Joieria Climent 1890. Durant les dues jornades diverses entitats han organitzat propostes per dinamitzar la fira: la Penya Blaugrana, el Futbol Sala de Puig-reig, el CQUIE, la biblioteca de Puig-reig, l’escola de música, la colla gegantera, Ràdio Puig-reig i Televisió de Puig-reig. Tot plegat, amb l’objectiu d’oferir propostes d’oci i lúdiques mentre els visitants passegin per la fira.

Dins dels actes de Sant Martí, tindrà lloc l’acte de proclamació dels representants del pubillatge del municipi, dissabte a les 8 del vespre al pavelló d’esports. I una de les propostes destacades del programa d’activitats és l’espectacle Bona gent, de Quim Masferrer, que tancarà la fira el proper diumenge 14 de novembre, a les 7 de la tarda, també al pavelló. Les entrades ja estan disponibles a través del web www.puig-reig.cat.

Entitats d’aniversari

Enguany, en el marc de la Fira de Sant Martí, l’associació literària Pensaments i Paraules, Ràdio Puig-reig i els gegants del municipi, la Carme i el Martí celebren 40 anys de vida. L’Ajuntament de Puig-reig vol reconèixer la tasca de les entitats del municipi, i en especial de les que enguany commemoren aquest aniversari rodó, per la seva tasca de voluntariat i de dinamització de l’activitat cultural, social i d’oci a Puig-reig.

L’associació literària Pensaments i Paraules va presentar, aquest passat diumenge, el treball 40+1 que ja es troba a la venda.

També està d’aniversari l’emissora municipal Ràdio Puig-reig que ja ha engegat el cicle de conferències Fòrum 10 Comunicació, que també estan d’aniversari i celebren 30 anys. Aquest divendres, 12 de novembre, protagonitzaran la segona sessió els periodistes Núria Bacardit i Quico Sallés, amb la moderació de Josep Genescà, director de Ràdio Puig-reig. A més a més, Ràdio Puig-reig ha organitzat una exposició commemorativa dels 40 anys que es podrà veure per la fira.

També estan de celebració els gegants de Puig-reig: la Carme i el Martí fan 40 anys. Com és habitual, dins dels actes de la fira, diumenge hi haurà la tradicional trobada gegantera. S’iniciarà a les 11 al passeig de la Via i finalitzarà al migdia amb la ballada a la plaça Nova. A més a més, en motiu de l’aniversari, hi haurà una sorpresa durant el matí.

El programa sencer de la Fira de Sant Martí de Puig-reig 2021 es pot consultar en aquest PDF.