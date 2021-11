La primera escola catalana de Guàrdies Rurals podria ser al Berguedà. Segons ha pogut saber Regió7, la iniciativa s’estaria gestant a través del Consell Comarcal i l’Agència de Desenvolupament i ja es trobaria en una fase molt avançada. De fet, aquest centre no només és inèdit ara com ara a Catalunya sinó que també és molt poc habitual a tot l’estat Espanyol -hi ha menys de cinc escoles.

Les dues administracions comarcals treballen amb la intenció que l’escola sigui una realitat de cara al pròxim estiu, de manera que ja es puguin començar a formar les primeres persones interessades. Els participants, un cop finalitzin la formació, tindran accés a realitzar l’examen oficial a la seu de la Guardia Civil de Madrid, per obtenir el títol lliurat pel mateix cos que els acrediti com a guàrdies rurals.

El conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas, explica que el temari comú que dictamina el Ministeri de l’Interior estaria complementat amb matèria pròpia del territori català i recolliria les especificitats de cada parc natural.

Llamas assegura que la iniciativa es pren davant la manca de guàrdies rurals que pateix la comarca i d’altres zones de Catalunya de característiques semblants. «Hi ha una demanda que fa que difícilment tinguem el personal que necessitem», apunta el conseller amb relació a la creixent afluència de visitants que s’ha detectat al medi natural durant els últims anys.

Com a contrapunt a la situació a Catalunya i a la comarca, Llamas considera que un model en el qual emmirallar-se hauria de ser el de la Sierra de Guadarrama, on la vigilància de guàrdies és fixa durant tot l’any -controlant diverses activitats com la caça, pesca o les acampades-. El conseller va visitar la zona fa unes setmanes per prendre nota del model de gestió de recollida de bolets així com del que es fa en el centre ambiental de Valsaín.